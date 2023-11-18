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Spor

Hırvatistan'dan kritik 3 puan!

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan, Letonya'ya konuk oldu. Deplasman ekibi, karşılaşmayı 2-0 kazandı ve grupta ikinci sıralamaya yükseldi.

18 Kasım 2023 Cumartesi 22:24 - Güncelleme:
Hırvatistan'dan kritik 3 puan!
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EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. hafta karşılaşmasında Hırvatistan, Letonya deplasmanına konuk oldu. Hırvatistan, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Lovro Majer ve 16. dakikada Andrej Kramaric attı.

Hırvatistan'da Fenerbahçeli Dominik Livakovic, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Hırvatistan, grupta 13 puana yükseldi. Hırvatistan, Galler'in Ermenistan karşısında aldığı 1-1'lik beraberlik sonrası grupta ikinci sıraya yükseldi. Letonya, 3 puanda kaldı.

Hırvatistan, grubun son maçında sahasında Ermenistan ile karşılaşacak. Letonya ise gruptaki maçlarını tamamladı.

D GRUBU'NDA PUAN DURUMU

1-Türkiye: 7 maç, 16 puan

2-Hırvatistan: 7 maç, 13 puan

3-Galler: 7 maç, 11 puan

4-Ermenistan: 7 maç, 8 puan

5-Letonya: 8 maç, 3 puan

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