EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Milli Takımımız, deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadelenin öne çıkan isimlerinin başında Fenerbahçeli İsmail Yüksek geliyordu.

SAHANIN EN İYİLERİNDEN

Fenerbahçe'nin yıldızı parlayan orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, her geçen gün performansının üstüne koymaya devam ediyor. Süre bulduğu her dakikada kendisini geliştiren 24 yaşındaki futbolcu, Hırvatistan mücadelesinin de en iyilerinden biri oldu.

HEM HÜCUMDA HEM DEFANSTA

Genç futbolcu, yeri geldiğinde Ay-Yıldızlı ekibimizin hücuma çıkmasına destek olurken, defansif müdahaleleri ile ön plana çıktı ve ikili mücadeleye girmekten kaçınmadı.

KALİTESİNİ GÖSTERDİ

Sahada kaldığı süre içerisinde girdiği 24 ikili mücadelenin 16'sını kazandı. Tam 10 kez top kapan 24 yaşındaki yıldız, adeta sahada basmadık yer bırakmadı. İsmail, fiziki olarak girdiği tüm mücadelelerde de kalitesini ortaya koydu.

EURO 2024 ELEMELERİNDE BİR İLKE İMZA ATTI

Opta verilerine göre İsmail Yüksek, Euro 2024 elemelerinde bir maçta hem 15+ ikili mücadele (16) hem de 10+ sahipsiz top (12) kazanan ilk oyuncu oldu.