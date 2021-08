HJK Helsinki Teknik Direktörü Toni Koskela: Futbolda her zaman her şey olabilir

DHA 18 Ağustos 2021 Çarşamba 23:08 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 23:08

HJK Helsinki Teknik Direktörü Toni Koskela, yarın için şansları olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Birçok önemli oyuncusu var ama futbolda her zaman her şey olabilir. Herkesin şansı var. Bunu göreceğiz. Ligimizin daha önce başlamasını küçük bir avantaj olarak görebiliriz. Ancak bu ok önemli değil. Fenerbahçe'nin kalitesini biliyoruz. İki sakat oyuncumuz var ama kimler olduğunu söylemek istemiyorum." diye konuştu.

TİM SPARV: KAĞIT ÜZERİNDE FENERBAHÇE FAVORİ

Takım kaptanı Tim Sparv ise Fenerbahçe'de birçok oyuncuyu tanıdığını ifade ederek, "Fenerbahçe'nin kaliteli oyuncuları var, birçok oyuncusunu tanıyorum. Luis Gustavo ve Mesut Özil'i biliyorum. Novak ile Danimarka'da birlikte oynadık. Kağıt üzerinde Fenerbahçe favori. Kolay bir maç olacağını düşünüyorlar ama biz mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.