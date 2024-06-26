İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2024 Çarşamba / 20 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9768
  • EURO
    35,334
  • ALTIN
    2454.92
  • BIST100
    10680
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hjulmand: Üst tura çıktığımız için mutluyuz
Spor

Hjulmand: Üst tura çıktığımız için mutluyuz

EURO 2024 C Grubu son maçında Sırbistan karşısında aldıkları bir puanla son 16 turuna adını yazdıran Danimarka'da teknik direktör Kasper Hjulmand, grup aşamasını geçtikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 09:41 - Güncelleme:
Hjulmand: Üst tura çıktığımız için mutluyuz
ABONE OL

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turuna yükselen Danimarka Milli Takımı'nın teknik direktörü Kasper Hjulmand, mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Danimarkalı teknik adam, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın C Grubu'nda Sırbistan ile Münih Futbol Arena'da yaptıkları maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Grupta 3 beraberlik alarak ikinci olan kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, "Grup aşamasını geçtiğimiz için çok mutluyuz. Danimarka futbolunu temsil ediyoruz. Harika bir iş çıkarıyoruz. Savunmamızın gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Hücumda ise düzeltmemiz gereken birkaç şey var. Bunu yapabileceğimizi biliyorum. Turnuvada harika oyuncular var. İyi hislerim var ve heyecanlıyım. Şu anda gruptan çıktığımız için gurur duyuyoruz. Danimarka futbolundaki herkesin bundan mutlu olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Son 16 turunda ev sahibi Almanya ile karşılaşacaklarını aktaran Hjulmand, "Buranın harika bir futbol ülkesi olduğunu düşünüyorum. Oyuna karşı çok fazla tutku var ve bunu doğru nedenlerle yapıyorlar. Stadyumlarda bir sürü insan var. Almanya'da futbolu gerçekten seviyorum. Danimarka'nın başında Almanya'ya karşı oynamak için sabırsızlanıyorum. Harika bir takım ama biz de harika bir takımız. Büyük takımlara karşı biz de iyi futbol oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.