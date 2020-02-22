'Hoca yine mi aynı hatayı yapacak?'

22 Şubat 2020 Cumartesi09:41 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 09:41

Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal, öğrencilerine "Kaleyi gördüğünüz an şut atmakta hiç tereddüt etmeyin" dedi. Yanal, hücum oyuncularının G.Saray'ın güçlü stoperleriyle boğuşup fazla yorulmamaları için ceza alanı çevresinden şutlarla gol aramalarını istiyor.

Sarı-lacivertli futbolcular kendi aralarında yaptıkları toplantıda "Bu maç çok farklı. Kazanmaya mecburuz. Galatasaray'ı yenersek önümüzde yeni bir sayfa açılır" görüşünde birleşti.



Fenerbahçe’de Galatasaray maçı öncesinde Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues sakat. Luiz Gustavo ise sarı kart cezası nedeniyle takımı yalnız bırakacak. Bu isimlerin yokluğunda Ersun Yanal’ın nasıl 11 tercih edeceği merakla bekleniyor.



Yaptığı kritik hatalar ile dikkat çeken Jailson, büyük bir sürpriz olmazsa Ersun Yanal tarafından ilk 11'de görevlendirilecek. Rami ile yolların ayrılması, Falette'nin ise hazır olmamasından dolayı Jailson'dan vazgeçmeyi düşünmeyen Ersun Yanal, Galatasaray karşısında da son dakikada bir değişiklik olmazsa Serdar Aziz ve Jailson ikilisini sahaya sürecek.



Yanal, Ankaragücü maçı sonra milli sol bekin hazır olmadığını söylemişti. Ancak bu kritik maçta Hasan Ali’yi oynatma ihtimali yüksek. Bu gerçekleşirse, kanat yokluğunda Nabil Dirar da gerçek bölgesi olan sağ açığa geçerek Ersun Yanal’ın elini güçlendirecek.



Luiz Gustavo'nun cezalı olmasından dolayı Ozan Tufan'ın partneri olarak Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'yi deneyen Ersun Yanal, büyük büyük bir olasılıkla formayı Tolga Ciğerci'ye teslim edecek

