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Spor

'Hocam burada gelecek yok'

G.Saray tarihine ismini yazdıran Kapı, kendisine yapılan 5 yıllık teklifi kabul etmeyince kadro dışı kaldı. 17 yaşındaki kariyerine Avrupa'da devam edecek.

18 Şubat 2020 Salı09:18 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 09:22

6 YILDIR G.Saray altyapısında oynayan Mustafa Kapı, Sarı-Kırmızılı Yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı. 17 yaşındaki futbolcuya G.Saray yıllık 300 bin TL garanti ve maç başına oynadıkça da kazanacağı bir teklif yaptı. Bu teklifin süresi 5 yıllıktı. Kapı, kariyeri için 5 yıllık süreyi uzun buldu ve bu nedenle teklifi geri çevirdi.

GEÇEN SEZON 1 MAÇ OYNADI

Şu anda A Takım ile idmanlara çıkamadığını belirten genç futbolcu ve temsilcileri, A Takım’da fazla forma şansı bulamayacağını düşünerek kariyer planını Avrupa olarak yaptı. 2014 yılında Denizlispor altyapısından G.Saray’a transfer edilen 17 yaşındaki oyuncu, geçen sezon A Takım formasını 1 kez giydi. Bu sezon A Takımda süre alamayan Mustafa Kapı 22 maçta G.Saray 19 yaş altı takımının formasını giydi.

(Aksam)

Ömrünün yarısından fazlası karlı yolları açmakla geçti

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