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Spor

Hoffenheim 3 puanı 3 golle aldı!

Almanya Bundesliga 4. hafta maçında Hoffenheim, deplasmanda Köln'ü 3-1 mağlup etti.

16 Eylül 2023 Cumartesi 18:46 - Güncelleme:
Hoffenheim 3 puanı 3 golle aldı!
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Bundesliga 4. hafta maçında Hoffenheim, deplasmanda Köln ile karşılaştı.

Rhein Energie Stadion'da oynanan maçı Hoffenheim 3-1 kazandı. KOnuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Kramaric, 28. dakikada Grillitsch ve 52. dakikada Beier kaydetti. Köln'ün tek golü 61. dakikada Selke'den geldi.

Köln'de Carstensen 90+1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Hoffenheim'da milli oyuncu Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'den transfer edilen Attila Szalai ise maçta süre alamadı. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst ise maça 11'de başladı ve 58 dakika sahada kaldı.

Konuk ekip ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Köln ise 4 maçta 3. mağlubiyetini aldı.

Hoffenheim bu sonuçla puanını 9'a çıkardı. Köln ise 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim, Union Berlin ile karşılaşacak. Köln ise Werder Bremen ile kozlarını paylaşacak.

  • Hoffenheim maçı
  • Köln 3-1
  • Bundesliga maçı

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