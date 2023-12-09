İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2023 Cumartesi / 27 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Hoffenheim, 5 hafta sonra kazandı

Almanya Bundesliga 14. hafta maçında Hoffenheim, kendi sahasında Bochum'u 3-1 mağlup etti.

9 Aralık 2023 Cumartesi 01:18 - Güncelleme:
Hoffenheim, 5 hafta sonra kazandı
ABONE OL

Almanya Bundesliga 14. hafta maçında Hoffenheim, sahasında Bochum ile karşılaştı.

PreZero Arena'da oynanan maçı Hoffenheim 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada kendi kalesine Masovic, 43. dakikada Andrej Kramaric ve 76. dakikada Ihlas Bebou kaydetti. Bochum'un golü 90. dakikada Paciencia'dan geldi.

Hoffenheim'da milli oyuncu Ozan Kabak maçta süre alamadı.

Ev sahibi ekip, bu skorla birlikte ligde 4 maç sonra 3 puan aldı. Bochum da 5 maç sonra kaybetti.

Hoffenheim bu sonuçla puanını 23'e çıkardı. Bochum 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim, Leipzig'e konuk olacak. Bochum ise Union Berlin'i ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.