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Spor

Hoffenheim, Erencan Yardımcı'yı geri çağırdı

Almanya 1. Bundesliga ekibi Hoffenheim kiralık olarak gönderdiği Erencan Yardımcı'yı geri çağırdı.

Haber Merkezi2 Ocak 2025 Perşembe 17:01 - Güncelleme:
Hoffenheim, Erencan Yardımcı'yı geri çağırdı
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Almanya 1. Bundesliga ekibi Hoffenheim, kiralandığı Sturm Graz'dan 6 ay erken geri çağırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hoffenheim Sportif Direktörü Andreas Schicker, "Erencan son aylarda Sturm Graz'da iyi bir gelişim gösterdi. Bu nedenle hızı, güçlü kafa vuruşu yeteneği ve gol tehdidiyle gelecekte takımımıza çok yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle Graz ile olan kiralık sözleşmesini erken sonlandırmamız ve onu derhal Hoffenheim'a geri getirmemiz gerektiği sonucuna vardık." açıklamasını yaptı.

HOFFENHEIM 4 MİLYON EURO'YA ALDI

22 yaşındaki Türk golcüyü Eyüpspor'dan bu yaz 4 milyon euro bedelle transfer eden Hoffenheim, gelişimi için Sturm Graz'a kiraladı.

Erencan, Sturm Graz ile çıktığı 14 lig maçında 3 gol atıp 2 asist yaptı.

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