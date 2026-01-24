İSTANBUL 12°C / 8°C
  Hoffenheim, Frankfurt'ta kazandı: Can Uzun asist yaptı, Ozan Kabak gol attı
Spor

Hoffenheim, Frankfurt'ta kazandı: Can Uzun asist yaptı, Ozan Kabak gol attı

Hoffenheim, Bundesliga'nın 19. haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 3-1 mağlup etti. Frankfurt'ta Can Uzun asist yaparken, Hoffenheim'da Ozan Kabak gol atarak galibiyete katkı sağladı.

24 Ocak 2026 Cumartesi 19:41
Hoffenheim, Frankfurt'ta kazandı: Can Uzun asist yaptı, Ozan Kabak gol attı
ABONE OL

Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında Hoffenheim, Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk oldu. Hoffenheim, Deutsche Bank Park'ta oynanan maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Eintracht Frankfurt, karşılaşmanın 18. dakikasında Arnaud Kalimuendo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golde asisti yapan isim milli futbolcu Can Uzun oldu. Frankfurt, Kalimuendo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Hoffenheim, 52. dakikada Max Moerstedt'in golüyle deplasmanda 1-1'i buldu. Hoffenheim, 60. dakikada Ozan Kabak'ın golüyle Frankfurt deplasmanında 2-1 öne geçti. Hoffenheim, 65. dakikada Ayrele Amenda'nın kendi kalesine attığı golle maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Eintracht Frankfurt'ta maça 11'de başlayan ve ilk golün asistini yapan Can Uzun, 61 dakika sahada kaldı. Hoffenheim'da ağları havalandıran Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Hoffenheim, 36 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt, 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim, Werder Bremen deplasmanına gidecek. Eintracht Frankfurt, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

