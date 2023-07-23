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Spor

Hoffenheim ile anlaşma sağlandı! Szalai transferinden Fenerbahçe'nin kasası dolacak

Fenerbahçe'de oynadığı futbol ile birçok Avrupa kulübünü peşine takan Attila Salai'nin yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertlilerin transfer görüşmeleri için izin verdiği Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

23 Temmuz 2023 Pazar 16:37 - Güncelleme:
Hoffenheim ile anlaşma sağlandı! Szalai transferinden Fenerbahçe'nin kasası dolacak
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Yeni sezona yaptığı transferler ile iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de netlik kazanmaya başladı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı lacivertlilerin transfer görüşmeleri için izin verdiği Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaşma sağladı. Fabrizio Romano'nun haberine göre; taraflar, uzun süren müzakerelerin ardından orta yolu buldu.

FENERBAHÇE'NİN KAZANACAĞI PARA

Hafta başında sağlık kontrolünden geçecek olan Macar stoper için Alman ekibi, Fenerbahçe'ye 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakamın bonuslarla birlikte 15 milyon euroya çıkabileceği belirtildi.

ATTILA SZALAI KİMDİR?

Fenerbahçe'ye 2021 Ocak ayında 2.2 milyon euro karşılığında Apollon Limassol'dan transfer edilen Attila Szalai, sarı-lacivertli forma altında 117 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performansla oynadı.

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