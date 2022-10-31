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Spor

Hoffenheim, Köln ile yenişemedi

Hoffenheim, Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında deplasmanda Köln ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekipte forma giyen ve maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, 87. dakikada kırmızı kart gördü.

31 Ekim 2022 Pazartesi 00:11 - Güncelleme:
Hoffenheim, Köln ile yenişemedi
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Bundesliga'nın 12. haftasında Hoffenheim, Köln deplasmanına konuk oldu.

RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Köln Florian Kainz ile 13. dakikada 1-0 öne geçti. Hoffenheim ise bu gole 35. dakikada Jacob-Bruun Larsen ile karşılık verdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ozan, 87. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Hoffenheim 18, Köln 17 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim, sahasında Leipzig ile karşılaşacak. Köln, Freiburg deplasmanına gidecek.

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