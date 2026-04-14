  Hoffenheim, Ozan Kabak'ın sözleşmesini uzattı
Spor

Hoffenheim, Ozan Kabak'ın sözleşmesini uzattı

Alman ekibi Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

14 Nisan 2026 Salı 16:54
Hoffenheim, Ozan Kabak'ın sözleşmesini uzattı
Hoffenheim'da milli futbolcumuz Ozan Kabak ile beklenen imzalar atıldı.

Alman ekibi, 26 yaşındaki stoperin sözleşmesinin uzun süreli uzatıldığını açıkladı.

Ozan Kabak, imzasının ardından, "Hoffenheim uzun sakatlığım sırasında bana destek oldu ve her zaman inandı. Gelişimin bir parçası olmaya devam edeceğim için mutluyum ve kulüple birlikte iddialı hedeflerimize ulaşmak istiyorum." diye konuştu.

Alman basını, daha önce Ozan Kabak'ın yeni sözleşmesinin 2030 yılına kadar geçerli olduğunu ve milli stoperin yeni sözleşmesinde 2027 yılından geçerli olmak üzere bir serbest kalma maddesi yer aldığını duyurmuştu.

Hoffenheim'da bu sezon 21 maçta süre bulan Ozan Kabak, 4 gol atarak dikkat çekti.

