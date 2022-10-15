Hoffenheim, Schalke'yi 3 golle devirdi

Bundesliga'nın 9. hafta açılış maçında Hoffenheim, deplasmanda Schalke'ye konuk oldu.

Veltins Arena'da oynanan karşılaşmayı Hoffenheim 3-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Robert Skov'un penaltısı ile öne geçen Hoffenheim, 45+2'de Dabbur ile farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı kapattı. 59'da Skov bir kez daha penaltıyı gole çevirerek skoru 3-0'a getirdi ve maç bu şekilde sona erdi.

Hoffenheim'da Ozan Kabak 90 dakika oynadı, Schalke'de Kenan Karaman 70'da oyuna girdi.

Bu sonucun ardından Hoffenheim 17 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Schalke ise 6 puanda kalarak düşme hattından bu hafta da kurtulamadı.