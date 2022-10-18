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Spor

Hoffenheim, Schalke'yi farklı yendi

Hoffenheim, Almanya Kupası 2. Tur mücadelesinde evinde konuk ettiği Schalke'yi 5-1 mağlup ederek tur atladı.

18 Ekim 2022 Salı 23:46 - Güncelleme:
Hoffenheim, Schalke'yi farklı yendi
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Almanya Kupası 2. Tur mücadelesinde Hoffenheim ile Schalke karşı karşıya geldi.

PreZero Arena'da oynanan maçı Hoffenheim 5-1 kazandı ve tur atlamayı başardı.

Mücadelede Hoffenheim' galibiyeti getiren golleri 5 ve 43. dakikalarda Dabbur ile 16'da Angelino, 51'de Ozan Kabak ve 63'te Kaderabek kaydetti. Schalke'nin 69'da Drexler ile bulduğu tek gol ise teselliden öteye gidemedi.

Milli futbolcularımızdan Ozan Kabak, maça ilk 11'de başlayarak 90 dakika forma giydi ve 1 golle başarısını sürledi. Schalke'de ise Kenan Karaman 60. dakikada forma giydi.

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