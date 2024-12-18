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Spor

Hoffenheim'da Attila Szalai için karar verildi

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen ve şu anda Bundesliga ekibi Hoffenheim'da top koşturan Attila Szalai'nin geleceği belli oldu. Alman ekibi, 26 yaşındaki savunmacının ayrılığına onay verdi.

18 Aralık 2024 Çarşamba 20:50 - Güncelleme:
Hoffenheim'da Attila Szalai için karar verildi
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Bundesliga ekibi Hoffenheim, Fenerbahçe'den transfer ettiği Attila Szalai için kararını verdi.

Sky DE'de yer alan habere göre; Alman ekibi, performansı yeterli bulunmayan Attila Szalai ile yollarını ayıracak.

AYRILIĞA İZİN VERİLDİ!

Kış transfer döneminde kadrosuna yeni bir stoper takviyesi yapmaya hazırlanan Hoffenheim'ın forma şansı bulamayan Macar stoperin ayrılığına izin verdiği belirtildi.

Szalai ile birlikte orta saha oyuncusu Florian Grillitsch'in de gönderilecekler listesinde yer aldığı aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

2023 yılında Fenerbahçe'den 12.3 milyon euroya transfer edilen Macar oyuncu, Ocak 2024'te yarım sezonluğuna Freiburg'a kiralandı. Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Szalai, bu sezon henüz süre alamadı.

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