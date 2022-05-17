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Spor

Hoffenheim'da Sebastian Hoeness dönemi sona erdi

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Hoffenheim, teknik direktör Sebastian Hoeness ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA17 Mayıs 2022 Salı 16:14 - Güncelleme:
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Hoffenheim'dan yapılan açıklamada teknik direktör Sebastian Hoeness ile karşılıklı olarak anlaşarak görevine son verildiği bildirildi.

Hoffenheim Sportif Direktörü Alexander Rosen kararın kendileri için kolay olmadığını belirterek, "Kapsamlı bir analizden sonra, son iki ayın sonuçlarının ve olayların bu sezonun birçok olumlu yönünü gölgede bıraktığını ve bu arada bizi dördüncü sıraya taşıdığını kabul etmeliyiz. Bu olumsuz izlenimlerin ardından kendimize sormamız gereken en önemli soru, bir kulüp olarak bu takım ile yeni sezona engelsiz bir şekilde başlayıp başlayamayacağımızdı. Ayrıntılı tartışmalardan sonra bu soruyu birlikte olumsuz yanıtladık." ifadelerini kullandı.

Rosen, Hoeness'e yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür ederek, "Yeniden ileriye bakmak ve önümüzdeki sezon için yeni enerji sağlamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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