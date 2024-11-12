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Spor

Hoffenheim'dan Erencan Yardımcı kararı

Erencan Yardımcı'nın Sturm Graz'daki gelişiminden memnun olan Hoffenheim, 22 yaşındaki futbolcuyu devre arasında takıma geri çağırmayı düşünüyor.

12 Kasım 2024 Salı 20:48 - Güncelleme:
Hoffenheim'dan Erencan Yardımcı kararı
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve Sturm Graz'a kiraladığı Erencan Yardımcı'yı devre arasında takıma çağırabilir.

DEVRE ARASINDA ÇAĞRILABİLİR

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Alman ekibi, 22 yaşındaki futbolcunun Sturm Graz'daki performansından ve gelişiminden etkilendi. Erencan'ın Bundesliga'da da etki yaratabileceğini düşünen Hoffenheim, genç golcüyü devre arasında takıma geri çağırmayı planlıyor.

STURM GRAZ'DA NE YAPTI?

Hoffenheim, Erencan Yardımcı için yaz transfer döneminde Eyüpspor'a 4 milyon euro bonservis bedeli ödemiş ve 22 yaşındaki futbolcuyu daha sonra bir sezonluğuna Sturm Graz'a kiralamıştı.

Sturm Graz'da 11 maçta süre bulan Erencan Yardımcı, 3 kez fileleri havalandırdı ve 2 asist yaptı.

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