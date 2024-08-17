İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2024 Cumartesi / 12 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6982
  • EURO
    37,1433
  • ALTIN
    2716.53
  • BIST100
    9821.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Hoffenheim'dan rekor transfer

Hoffenheim, Leverkusen'den 22 yaşındaki hücum oyuncusu Adam Hlozek'i 18 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı. Genç oyuncu Hoffenheim'ın en pahalı transferi olarak tarihe geçti.

17 Ağustos 2024 Cumartesi 18:11 - Güncelleme:
Hoffenheim'dan rekor transfer
ABONE OL

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, kadrosunu Bayer Leverkusen'den Adam Hlozek ile güçlendirdi.

Hoffenheim'dan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Çek hücum oyuncusu ile uzun vadeli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hoffenheim, Hlozek için Leverkusen'e 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç oyuncu, bu bonservisle birlikte Hoffenheim'ın en pahalı transferi oldu.

Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Hoffenheim Sportif Direktörü Frank Kramer, "Adam Hlozek 22 yaşında olmasına rağmen hem kulüp hem de milli takımla uluslararası deneyime sahip genç ve başarıya aç bir oyuncu. Örneğin geçen sezon şampiyon olan Leverkusen'de çok sayıda maçta forma giydi. Adam gerçekten güçlü, takımımıza hemen yardımcı olabilecek teknik becerilere ve taktik anlayışa sahip bir oyuncu. Adam Hlozek gerçekten harika bir karaktere sahip ve hepimiz onunla birlikte ilerleyen dönemlerde çok fazla eğleneceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

18 milyon euro'luk bonservisiyle birlikte Hoffenheim'ın tarihine geçen Hlozek, santrforda, forvet arkasında ve sol kanatta forma giyebiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.