Geçen sezon Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasını aşamayan Beşiktaş, bu sezon Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ve yeni kadrosuyla UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki ilk maçına Ajax deplasmanında çıkacak. Zorlu mücadele öncesi Hollanda basını da Siyah-Beyazlı temsilcimiz hakkında onlarca değerlendirmede bulundu. Öne çıkan analizlerde, Beşiktaş'ın geçen sezonkinden çok daha farklı bir oyun ortaya koyduğu; dominant ve gole yakın bir tarzının olduğu vurgulandı.

PAULİSTA VE IMMOBİLE'YE DİKKAT!

Hollanda basınından VoetbalNieuws'un değerlendirmesi şöyle oldu: "Beşiktaş hücum oyununu domine eden bir şekilde oynuyor ve topa çok hakim. Ligde yüzde 60.5 ile en yüksek topla oynama oranına sahipler. Giovanni, kısa paslarla oyun kurma taktiğine bağlı kalıyor ve Paulista ile Immobile gibi oyuncular bu oluşumda kilit rol oynuyor. Normalde ceza sahası golcüsü olan Immobile, orta sahayı desteklemek için sıklıkla derinlere inerek oyunu organize edip fırsatlar yaratıyor

GEÇİŞ OYUNLARINDA ÇOK İYİLER

Immobile'nin yanı sıra Rafa Silva da tehlikeli bir güç. Portekizli oyuncu kolaylıkla gol atıyor ve Gedson ile Rashica ikilisiyle birlikte hücumda çok önemli bir parça. Özellikle geçiş oyunlarında bu oyuncular, kontratak futbolunu odak haline getirmeseler de bu noktada oldukça güçlüler. Çok hızlı hücum edebiliyorlar. Beşiktaş hücum açısından çok güçlü olsa da Ajax'ın yararlanabileceği savunma zaafları var. İleri baskı yapan Beşiktaş, savunmanın arkasında geniş alanlar bırakabiliyor. Brian Brobbey gibi hızlı ve güçlü oyunculara sahip olan Ajax, bundan faydalanabilir."

YOLLARI İKİ TAKIMDAN DA GEÇTİ

Amsterdam'da oynanacak Ajax-Beşiktaş karşılaşması öncesi daha önce iki takımda da forma giyen oyuncuların sayısı dikkat çekti. Şimdilerde emekli olan Juanfran, Escude ve Babel, iki takımda da top koşturdu. Beşiktaş'ta kiralık oynayan Weghorst ise şu anda Ajax'ın forveti konumunda...

İNGİLİZ BROOKS DÜDÜK ÇALACAK

UEFA'nın açıklamasına göre Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak.

FARİOLİ YENİLİRSE İŞİ ZOR

Bir dönem Süper Lig'de K.Gümrük ve Alanya'yı da çalıştıran Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, topun ağzında... Hollanda basınına göre art arda kötü sonuçlar alan İtalyan çalıştırıcı, Beşiktaş'a kaybetmesi halinde takımdan gönderilebilir. Ajax, Hollanda Ligi'nde 7 puanla 9'uncu sırada...