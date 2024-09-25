İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2024 Çarşamba / 22 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1441
  • EURO
    38,2286
  • ALTIN
    2914.67
  • BIST100
    10051.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hollanda basını Beşiktaş'ı ele aldı ''Domine eden bir oyunları var''
Spor

Hollanda basını Beşiktaş'ı ele aldı ''Domine eden bir oyunları var''

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Hollanda basını siyah beyazlıların oynadığı oyunu mercek altına aldı. İşte detaylar...

AKŞAM25 Eylül 2024 Çarşamba 09:05 - Güncelleme:
Hollanda basını Beşiktaş'ı ele aldı ''Domine eden bir oyunları var''
ABONE OL

Geçen sezon Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasını aşamayan Beşiktaş, bu sezon Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ve yeni kadrosuyla UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki ilk maçına Ajax deplasmanında çıkacak. Zorlu mücadele öncesi Hollanda basını da Siyah-Beyazlı temsilcimiz hakkında onlarca değerlendirmede bulundu. Öne çıkan analizlerde, Beşiktaş'ın geçen sezonkinden çok daha farklı bir oyun ortaya koyduğu; dominant ve gole yakın bir tarzının olduğu vurgulandı.

PAULİSTA VE IMMOBİLE'YE DİKKAT!

Hollanda basınından VoetbalNieuws'un değerlendirmesi şöyle oldu: "Beşiktaş hücum oyununu domine eden bir şekilde oynuyor ve topa çok hakim. Ligde yüzde 60.5 ile en yüksek topla oynama oranına sahipler. Giovanni, kısa paslarla oyun kurma taktiğine bağlı kalıyor ve Paulista ile Immobile gibi oyuncular bu oluşumda kilit rol oynuyor. Normalde ceza sahası golcüsü olan Immobile, orta sahayı desteklemek için sıklıkla derinlere inerek oyunu organize edip fırsatlar yaratıyor

GEÇİŞ OYUNLARINDA ÇOK İYİLER

Immobile'nin yanı sıra Rafa Silva da tehlikeli bir güç. Portekizli oyuncu kolaylıkla gol atıyor ve Gedson ile Rashica ikilisiyle birlikte hücumda çok önemli bir parça. Özellikle geçiş oyunlarında bu oyuncular, kontratak futbolunu odak haline getirmeseler de bu noktada oldukça güçlüler. Çok hızlı hücum edebiliyorlar. Beşiktaş hücum açısından çok güçlü olsa da Ajax'ın yararlanabileceği savunma zaafları var. İleri baskı yapan Beşiktaş, savunmanın arkasında geniş alanlar bırakabiliyor. Brian Brobbey gibi hızlı ve güçlü oyunculara sahip olan Ajax, bundan faydalanabilir."

YOLLARI İKİ TAKIMDAN DA GEÇTİ

Amsterdam'da oynanacak Ajax-Beşiktaş karşılaşması öncesi daha önce iki takımda da forma giyen oyuncuların sayısı dikkat çekti. Şimdilerde emekli olan Juanfran, Escude ve Babel, iki takımda da top koşturdu. Beşiktaş'ta kiralık oynayan Weghorst ise şu anda Ajax'ın forveti konumunda...

İNGİLİZ BROOKS DÜDÜK ÇALACAK

UEFA'nın açıklamasına göre Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak.

FARİOLİ YENİLİRSE İŞİ ZOR

Bir dönem Süper Lig'de K.Gümrük ve Alanya'yı da çalıştıran Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, topun ağzında... Hollanda basınına göre art arda kötü sonuçlar alan İtalyan çalıştırıcı, Beşiktaş'a kaybetmesi halinde takımdan gönderilebilir. Ajax, Hollanda Ligi'nde 7 puanla 9'uncu sırada...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.