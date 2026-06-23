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Spor

Hollanda basını duyurdu! Fenerbahçe'den Dirk Kuyt için tazminat

Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak göreve başlayacak. Hollanda basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Dirk Kuyt için Dordrecht'e tazminat ödedi. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ23 Haziran 2026 Salı 12:40 - Güncelleme:
Hollanda basını duyurdu! Fenerbahçe'den Dirk Kuyt için tazminat
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Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak göreve başlayacak.

İSTANBUL'A GELDİ

Pazartesi günü kulübü Dordrecht'te futbolcularla vedalaşan Kuyt, aynı gün akşam saatlerinde ise İstanbul'a geldi.

İSTANBUL'DA AÇIKLAMA

Hollandalı teknik adam, İstanbul'a gelmesinin ardından, "Burada olduğum için çok mutluyum." açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE TAZMİNAT ÖDEDİ

Voetbal'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, 45 yaşındaki teknik adamın Dordrecht ile sözleşmesi devam ettiği için Hollanda ekibine bir tazminat ödedi.

Hollanda basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin ödediği rakamın birkaç bin euro olduğu belirtildi.

"ÇOK MEMNUNUM"

Dordrecht Genel Direktörü Hans de Zeeuw, Fenerbahçe'nin Kuyt için ödediği tazminata dair net bir rakam vermedi ancak ödenen rakamla ilgili çok memnun olduğunu dile getirdi.

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