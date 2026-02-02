Fenerbahçe'de takımdan ayrılma ihtimali gündeme gelen Fred için Ajax devreye girdi ama Hollanda ekibi, bu transferden vazgeçti.

Hollanda basından De Telegraf, 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için Ajax'ın Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını ancak istediği sonucu alamadığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin, 3,5 milyon euroluk kiralama bedeli talep etmesinin ardından Ajax'ın bu transferden vazgeçtiği duyuruldu.

Öte yandan haberde Ajax'ın kısa bir süre önce Fenerbahçe'den Edson Alvarez'i kadrosuna katmak istediği ancak bunda da başarılı olamadığı hatırlatıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 29 resmi maça çıkan Fred, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.