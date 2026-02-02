İSTANBUL 8°C / 2°C
  Hollanda basını duyurdu! Fred transferinde beklenmedik gelişme
Spor

Hollanda basını duyurdu! Fred transferinde beklenmedik gelişme

Transfer dönemi devam ederken Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen Fred hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Hollanda ekibi Ajax'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldızın transferinden vazgeçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

2 Şubat 2026 Pazartesi 15:26
Hollanda basını duyurdu! Fred transferinde beklenmedik gelişme
ABONE OL

Fenerbahçe'de takımdan ayrılma ihtimali gündeme gelen Fred için Ajax devreye girdi ama Hollanda ekibi, bu transferden vazgeçti.

Hollanda basından De Telegraf, 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için Ajax'ın Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını ancak istediği sonucu alamadığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin, 3,5 milyon euroluk kiralama bedeli talep etmesinin ardından Ajax'ın bu transferden vazgeçtiği duyuruldu.

Öte yandan haberde Ajax'ın kısa bir süre önce Fenerbahçe'den Edson Alvarez'i kadrosuna katmak istediği ancak bunda da başarılı olamadığı hatırlatıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 29 resmi maça çıkan Fred, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

