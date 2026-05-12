G.Saray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Noa Lang'ın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor. Hollandalı yıldızın, zorunlu olmayan satın alma opsiyonu 30 milyon euro... Sarı-Kırmızılılar, bu rakamı 15 milyon euro seviyelerine indirmeyi hedefliyor.

Hollanda basınındaki iddialara göre Lang'ın yeni adresi Dortmund olacak. Haberlerde; G.Saray'ın mevcut sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kullanmayı kabul etmediği, bu nedenle Lang'ın kulübüne geri döneceği ve ardından Dortmund'un yolunu tutacağı belirtiliyor.