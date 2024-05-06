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Spor

Hollanda basını duyurdu! Yusuf Yazıcı Ajax yolcusu

Sezon sonunda Lille ile sözleşmesi sona erecek olan milli yıldız Yusuf Yazıcı'ya bir Avrupa devi daha talip oldu. Sağ kanat arayışlarını sürdüren Hollanda devi Ajax, Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

6 Mayıs 2024 Pazartesi 16:41 - Güncelleme:
Hollanda basını duyurdu! Yusuf Yazıcı Ajax yolcusu
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Hollanda Eredivisie'de kötü bir sezon geçiren ve ligde bitime iki hafta kalan 5. sırada bulunan Ajax, gelecek sezon için hem yeni bir teknik direktör hem de sol ayaklı bir sağ kanat oyuncusu arıyor.

Geçmişte Antony ve Hakim Ziyech gibi sol ayaklı sağ kanat oyuncularından büyük verim alan Ajax, bu mevkiiye de yeni bir isim arıyor.

Hollanda basınından Voetbalzone, Ajax'ın yeni sağ kanatı için 10 aday belirlerken Yusuf Yazıcı'ya da listede yer verdi.

Haberde, Yusuf'un Lille ile sezon sonunda sözleşmesinin biteceği hatırlatılarak "Önümüzdeki yaz bedava transfer edilebilecek çok az kaliteli sağ kanat oyuncusu olacak ve Yusuf Yazıcı bu konuda bir lütuf olabilir." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki futbolcunun teknik özellikleriyle ilgili olarak ise "Lille'in 10 numarası son derece teknik, dar alanda güçlü ve çok yönlülüğü nedeniyle sağ kanat pozisyonunu da doldurabiliyor." yorumu yapıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı bu sezon Fransız takımıyla çıktığı 41 maçta 12 gol atarken 3 kez de asist yaptı.

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