Hollanda Eredivisie'de kötü bir sezon geçiren ve ligde bitime iki hafta kalan 5. sırada bulunan Ajax, gelecek sezon için hem yeni bir teknik direktör hem de sol ayaklı bir sağ kanat oyuncusu arıyor.

Geçmişte Antony ve Hakim Ziyech gibi sol ayaklı sağ kanat oyuncularından büyük verim alan Ajax, bu mevkiiye de yeni bir isim arıyor.

Hollanda basınından Voetbalzone, Ajax'ın yeni sağ kanatı için 10 aday belirlerken Yusuf Yazıcı'ya da listede yer verdi.

Haberde, Yusuf'un Lille ile sezon sonunda sözleşmesinin biteceği hatırlatılarak "Önümüzdeki yaz bedava transfer edilebilecek çok az kaliteli sağ kanat oyuncusu olacak ve Yusuf Yazıcı bu konuda bir lütuf olabilir." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki futbolcunun teknik özellikleriyle ilgili olarak ise "Lille'in 10 numarası son derece teknik, dar alanda güçlü ve çok yönlülüğü nedeniyle sağ kanat pozisyonunu da doldurabiliyor." yorumu yapıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı bu sezon Fransız takımıyla çıktığı 41 maçta 12 gol atarken 3 kez de asist yaptı.