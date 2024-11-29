İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2024 Cuma / 28 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6905
  • EURO
    36,6691
  • ALTIN
    2969.53
  • BIST100
    9603.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hollanda basını Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kıyasladı! ''Çok daha iyi performans sergiledi''
Spor

Hollanda basını Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kıyasladı! ''Çok daha iyi performans sergiledi''

Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Maç 1-1 berabere sonuçlandı. Hollanda basını maçın ardından AZ Alkmaar ile oynayan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşılaştırdı ve 'Perşembe akşamı Galatasaray, Fenerbahçe'den çok daha iyi bir performans sergiledi' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

29 Kasım 2024 Cuma 13:08 - Güncelleme:
Hollanda basını Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kıyasladı! ''Çok daha iyi performans sergiledi''
ABONE OL

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la 1-1 berabere kalarak namağlup serisine devam etti. AZ Alkmaar - Galatasaray maçına Hollanda basınında da geniş yer buldu.

ALGEMEEN DAGBLAD: "AZ, RÜYA GİBİ BİR BAŞLANGICA RAĞMEN GALATASARAY'A KARŞI BİR PUANLA YETİNMEK ZORUNDA KALDI"

"AZ, Türkiye'nin ulusal şampiyonu Galatasaray'a karşı berabere kaldı ancak aynı zamanda bu maçı ağızda kötü bir tat olarak da hatırlayacak. AZ oyuncuları, büyük isimlere sahip kaliteli rakibe karşı daha fazlasının elde edilebileceğini fark etti. İlk yarıda dev fırsatlar değerlendirilemedi. Son aşamada Alkmaar büyük bir baskı altındaydı."

NOS: "AZ, AVRUPA LİGİ'NDE GALATASARAY'A PUAN VERDİ"

"AZ, Avrupa Ligi'nin güçlü takımlarından Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Alkmaar kendi stadında erkenden öne geçti ve zaman zaman eğlenceli bir oyun sergiledi ancak Galatasaray'ın şansı göz önüne alındığında beraberlik konusunda şanssız olmadılar."

NU: "AZ, GALATASARAY KARŞISINDA HIZLI BİR BAŞLANGIÇ YAPARAK PUAN ALDI VE AVRUPA'DA UMUT VERMEYE DEVAM ETTİ"

"AZ, üç hafta önce Galatasaray'ın Türk rakibi F.Bahçe'yi 3-1 mağlup etmişti. Galatasaray'a karşı alınan beraberlik o kadar muhteşem olmasa da Alkmaar'a umut veriyor."

DE VOLKSKRANT: "AZ, GALATASARAY'A KARŞI CESUR OYUNUYLA SEYİRCİSİNİ ŞIMARTTI"

"Büyük Türk futbolu, nispeten mütevazı AZ tarafından yalnızca birkaç hafta içinde yerine oturtuldu. Evet. F.Bahçe'yi 3-1 yendik, Galatasaray'la berabere kaldık. AZ bununla gurur duyabilir. Bir buçuk dakikadan kısa bir sürede gelen yıldırım hızındaki golün yanı sıra Alkmaar'ın tutku silahları ve son hızı, Galatasaray'ı büyük sorunlarla karşı karşıya bıraktı."

VEOTBAL PRIMEUR: A"Z, GALATASARAY'A KARŞI BİR PUANA KADAR SAVAŞTI"

"AZ, Avrupa Ligi'nde yedinci puanını aldı. Tıpkı F.Bahçe gibi Türkiye'nin lideri Galatasaray da AFAS Stadı'nda galibiyet alamadı"

DE TELEGRAAF: "AZ, TÜRK ÖFKESİNE DİRENDİ VE EN İYİ TÜRK TAKIMI GALATASARAY'I AYNI SEVİYEDE TUTTU"

"AZ, Avrupa Ligi grup aşamasının üçüncü iç saha maçından, bir Türk kulübünün diğeriyle aynı olmadığını önceden biliyordu. Perşembe akşamı Galatasaray, Fenerbahçe'den çok daha iyi bir performans sergiledi ancak Türkiye'nin lideri, Alkmaar'a diz çöktüremedi"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.