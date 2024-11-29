Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la 1-1 berabere kalarak namağlup serisine devam etti. AZ Alkmaar - Galatasaray maçına Hollanda basınında da geniş yer buldu.

ALGEMEEN DAGBLAD: "AZ, RÜYA GİBİ BİR BAŞLANGICA RAĞMEN GALATASARAY'A KARŞI BİR PUANLA YETİNMEK ZORUNDA KALDI"

"AZ, Türkiye'nin ulusal şampiyonu Galatasaray'a karşı berabere kaldı ancak aynı zamanda bu maçı ağızda kötü bir tat olarak da hatırlayacak. AZ oyuncuları, büyük isimlere sahip kaliteli rakibe karşı daha fazlasının elde edilebileceğini fark etti. İlk yarıda dev fırsatlar değerlendirilemedi. Son aşamada Alkmaar büyük bir baskı altındaydı."

NOS: "AZ, AVRUPA LİGİ'NDE GALATASARAY'A PUAN VERDİ"

"AZ, Avrupa Ligi'nin güçlü takımlarından Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Alkmaar kendi stadında erkenden öne geçti ve zaman zaman eğlenceli bir oyun sergiledi ancak Galatasaray'ın şansı göz önüne alındığında beraberlik konusunda şanssız olmadılar."

NU: "AZ, GALATASARAY KARŞISINDA HIZLI BİR BAŞLANGIÇ YAPARAK PUAN ALDI VE AVRUPA'DA UMUT VERMEYE DEVAM ETTİ"

"AZ, üç hafta önce Galatasaray'ın Türk rakibi F.Bahçe'yi 3-1 mağlup etmişti. Galatasaray'a karşı alınan beraberlik o kadar muhteşem olmasa da Alkmaar'a umut veriyor."

DE VOLKSKRANT: "AZ, GALATASARAY'A KARŞI CESUR OYUNUYLA SEYİRCİSİNİ ŞIMARTTI"

"Büyük Türk futbolu, nispeten mütevazı AZ tarafından yalnızca birkaç hafta içinde yerine oturtuldu. Evet. F.Bahçe'yi 3-1 yendik, Galatasaray'la berabere kaldık. AZ bununla gurur duyabilir. Bir buçuk dakikadan kısa bir sürede gelen yıldırım hızındaki golün yanı sıra Alkmaar'ın tutku silahları ve son hızı, Galatasaray'ı büyük sorunlarla karşı karşıya bıraktı."

VEOTBAL PRIMEUR: A"Z, GALATASARAY'A KARŞI BİR PUANA KADAR SAVAŞTI"

"AZ, Avrupa Ligi'nde yedinci puanını aldı. Tıpkı F.Bahçe gibi Türkiye'nin lideri Galatasaray da AFAS Stadı'nda galibiyet alamadı"

DE TELEGRAAF: "AZ, TÜRK ÖFKESİNE DİRENDİ VE EN İYİ TÜRK TAKIMI GALATASARAY'I AYNI SEVİYEDE TUTTU"

"AZ, Avrupa Ligi grup aşamasının üçüncü iç saha maçından, bir Türk kulübünün diğeriyle aynı olmadığını önceden biliyordu. Perşembe akşamı Galatasaray, Fenerbahçe'den çok daha iyi bir performans sergiledi ancak Türkiye'nin lideri, Alkmaar'a diz çöktüremedi"