Hollanda basını yazdı! Hakim Ziyech geri dönüyor

PSV Einhoven forması giyen Ruben van Bommel, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

PSV'DE GÜNDEM ZIYECH

Hollanda temsilcisi, 21 yaşındaki futbolcunun uzun süreli sakatlığının ardından bonservisi elinde olan oyunculara yöneldi.

PSV'de gündeme gelen isimlerden biri de Hakim Ziyech oldu.

HOLLANDA'YA DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

Eindhovens Dagblad'ta yer alan habere göre, PSV, Faslı futbolcu ile ilgileniyor ve Ziyech de PSV'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

Haziran 2023 - Ocak 2025 dönemi arasında Türkiye'de Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech, Hollanda'da daha önce; Heerenveen, Twente ve Ajax formaları giymişti.

TEMMUZDAN BU YANA BOŞTA

Galatasaray'dan sonra bu yılın ocak ayında Al-Duhail'e transfer olan Ziyech, temmuz ayında Duhail'den ayrıldığından bu yana serbest statüde yer alıyor.