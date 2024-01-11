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Spor

Hollanda basınından sürpriz iddia! Ajax'ın gündemi Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray'ın 25 yaşındaki yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için son iddia Hollanda basınından geldi. Hollanda devi Ajax, sol kanat oyuncusu Steven Bergwijn'in takımdan ayrılması durumunda milli futbolcu için düğmeye basacak. İşte detaylar...

11 Ocak 2024 Perşembe 13:53 - Güncelleme:
Hollanda basınından sürpriz iddia! Ajax'ın gündemi Kerem Aktürkoğlu
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Hollanda ekibi Ajax'ın, Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nu transfer gündemine aldığı öne sürüldü.

Hollanda basınındaki habere göre, Premier Lig'den West Ham Unidet ve Suudi Arabistan takımlarının transfer listesinde yer alan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Steven Bergwijn'in takımdan ayrılma ihtimali üzerine Ajax, Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu gündemine aldı.

BERGWIJN'DEN GELEN PARAYLA KEREM

Haberde, Bergwijn'in devre arasında takımdan ayrılması halinde Ajax, hızlı bir şekilde bu transferden gelecek parayla kadrosuna yeni bir sol kanat oyuncusunu katacak. Bu doğrultuda Hollanda devinin gündemindeki ismin sarı kırmızılıların milli futbolcusu olduğu kaydedildi.

AYNI OYUN TARZINA SAHİPLER

Ajax'ın 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nu geçtiğimiz kıştan beri takip altığına aldığı belirtildi. Hollanda ekibinin Steven Bergwijn yerine Kerem Aktürkoğlu'nu gündemine almasının en büyük sebebinin ise iki futbolcu aynı oyun tarzına sahip olması olarak gösterildi.

GALATASARAY SICAK BAKMIYOR

Öte yandan Galatasaray'ın Kerem için doğru teklif gelmeden milli oyuncusunun ayrılmasına sıcak bakmadığı da kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoplu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 30 maçta 8 gol attı ve 8 asist yaptı.

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