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Spor

Hollanda basınından sürpriz iddia! Süper Lig devinden Ahmetcan Kaplan bombası

Hollanda ekibi Ajax'ın yeni teknik direktörü John Heitinga'nın kadro planlamasında yer almayan Ahmetcan Kaplan'ın takımdan ayrılacağı iddia edildi. Hollanda basınında çıkan habere göre 22 yaşındaki genç yıldız ile Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Temmuz 2025 Salı 10:58 - Güncelleme:
Hollanda basınından sürpriz iddia! Süper Lig devinden Ahmetcan Kaplan bombası
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Ajax'ın 2022 yılında Trabzonspor'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Ahmetcan Kaplan'ın Hollanda kulübünden ayrılacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz cumartesi günü Hibernian ile oynanan hazırlık maçında Ahmetcan ilk 11'de yer almasa da ikinci yarıda oyuna girdi ve takımının 6-3 kazandığı maçta 1 gol attı.

Hollanda basınından Algemeen Dagblad'ın haberine göre; Ajax'ın yeni teknik direktörü John Heitinga, Türk futbolcuyu gelecek sezonki kadro planlamasında düşünmüyor. Haberde, genç futbolcunun ikinci devrede yedeklerle birlikte oynatılmasının da bir ayrılık işareti olduğu vurgulandı

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Franscesco Farioli tarafından da fazla forma şansı verilmeyen 22 yaşındaki futbolcu, 15 maçta yer almış ve 1073 dakika sahada kalabilmişti.

GALATASARAY'IN RADARINDA

Haber detayında, Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'ın ayrılık listesinde bulunduğu vurgulanarak, milli futbolcuyla Galatasaray'ın ilgilendiği kaydedildi.

Ajax ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan Ahmetcan'ın, bir sonraki transferinin bonservis gelirinde Trabzonspor'un yüzde 15 payı bulunuyor.

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