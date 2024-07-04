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  • ''Hollanda bizden korksun'' Ferdi Kadıoğlu meydan okudu!
Spor

''Hollanda bizden korksun'' Ferdi Kadıoğlu meydan okudu!

Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da takımın yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu bu mücadele hakkında açıklamalarda bulundu. Ferdi, yaptığı açıklamalar ile adeta Hollanda'ya meydan okudu. İşte detaylar...

AKŞAM4 Temmuz 2024 Perşembe 11:04 - Güncelleme:
''Hollanda bizden korksun'' Ferdi Kadıoğlu meydan okudu!
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Avusturya zaferiyle adını çeyrek finale yazdıran Milli Takımımız'da Ferdi Kadıoğlu, performansıyla büyük beğeni topladı. Karşılaşmanın ardından Hollanda basınına konuşan 24 yaşındaki yetenekli oyuncu, çeyrek finalde oynayacağımız Hollanda mücadelesi ile ilgili demeç verdi.

GÖZDAĞI VERDİ!

Çok iyi performans gösterdiklerini belirten Kadıoğlu, "Türkiye ile ilk turnuvam ve çeyrek finale yükselmeyi başardık. Takım olarak çok iyi mücadele ettik ve çok büyük enerji harcadık. Çok ama çok mutluyuz. Hollanda'ya karşı oynamak benim için özel olacak. Aynı zamanda güzel bir maç olacak. Elbette Hollanda'da hala birçok arkadaşım var. Az önce telefonumu kontrol ettim ve bir sürü mesaj aldım. Arkadaşlarım çoğunlukla Türkiye taraftarıdır. Hepsine birer forma hediye ettim, buraya gelince giyecekler. Hollanda bizden kesinlikle korksun. Bir maçta ne kadar enerji harcadığımıza baksınlar. Tehlikeli pozisyonlar yaratıyoruz ve bugün savunmada iyi oynadık. Süper mücadele ettik. Taraftarlarımız on ikinci adam olarak bize destek çıkıyor. Almanya'da çok sayıda Türk yaşıyor ve onlar da bize çok destek oluyor. Biz de bundan en iyi şekilde yararlanarak finale çıkmak istiyoruz" dedi

FERDİ NEFES ALDIRMADI

Ferdi Kadıoğlu, Avusturya'nın en tehlikeli isimlerinden olan Sabitzer'e nefes aldırmadı. Milli oyuncu, 36 topla buluşma, yüzde 90 pas isabeti, 1/1 isabetli orta, 1/1 uzun top isabeti ile oynadı. 8 ikili mücadelenin 7'sini kazanan Ferdi, 4 top çalma ile yıldızlaştı.

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