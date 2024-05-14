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Spor

Hollanda, Bulgaristan karşısında zorlanmadı

Hollanda, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nin ilk haftasının açılış maçında karşılaştığı Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

14 Mayıs 2024 Salı 21:27 - Güncelleme:
Hollanda, Bulgaristan karşısında zorlanmadı
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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) birinci haftasının Antalya etabındaki açılış maçında Hollanda, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci maçında İtalya ile Polonya, saat 20.00'de karşılaşacak.

Bu seneki ilk sınavını VNL'de verecek son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk maçında Japonya ile karşılaşacağı organizasyonun Antalya etabındaki ilk hafta mücadeleleri, 19 Mayıs Pazar günü sona erecek.

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