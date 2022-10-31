İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2022 Pazartesi / 5 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6161
  • EURO
    18,4174
  • ALTIN
    978.428
  • BIST100
    3978.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hollanda, Burak Yılmaz kriziyle çalkalanıyor! Bu kadarı da 'pes' dedirtti
Spor

Hollanda, Burak Yılmaz kriziyle çalkalanıyor! Bu kadarı da 'pes' dedirtti

Burak Yılmaz'ın Hollanda'da son maçlarda sergilediği performansla gündem oldu. Oynanan son 7 maçta da ne gol atabilen, ne de asist yapabilen Burak Yılmaz, eleştirilerin hedefi oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi31 Ekim 2022 Pazartesi 21:03 - Güncelleme:
Hollanda, Burak Yılmaz kriziyle çalkalanıyor! Bu kadarı da 'pes' dedirtti
ABONE OL

Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, eski günlerini mumla aratıyor. Hollanda'da son 7 karşılaşmasında da skora etki edemeyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz, eleştiri oklarının hedefi oldu.

BURAK YILMAZ, 5 YILLIK İMZA ATMIŞTI

Geçtiğimiz yaz Lille'den ayrılan tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'a 2 yılı futbolcu, 3 yılı antrenör olmak üzere toplamda 5 yıllık imza attı.

7 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Fortuna Sittard'daki kariyerine gollerle başlayan Burak Yılmaz, başarılı performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Ancak 36 yaşındaki tecrübeli golcü, son karşılaşmalardaki performansıyla eski günlerini mumla arıyor. Burak Yılmaz, Hollanda ekibinde son 7 resmi maçında ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

HOLLANDA'DA BURAK YILMAZ KRİZİ

Gol yollarında son karşılaşmalarda performansıyla tartışılan isim olan Burak Yılmaz için çatlak sesler yükselmeye başladı. 36 yaşındaki tecrübeli golcü, Hollanda basınında eleştirilerin hedefi oldu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.