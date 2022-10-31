Hollanda, Burak Yılmaz kriziyle çalkalanıyor! Bu kadarı da 'pes' dedirtti

Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, eski günlerini mumla aratıyor. Hollanda'da son 7 karşılaşmasında da skora etki edemeyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz, eleştiri oklarının hedefi oldu.

BURAK YILMAZ, 5 YILLIK İMZA ATMIŞTI

Geçtiğimiz yaz Lille'den ayrılan tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'a 2 yılı futbolcu, 3 yılı antrenör olmak üzere toplamda 5 yıllık imza attı.

7 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Fortuna Sittard'daki kariyerine gollerle başlayan Burak Yılmaz, başarılı performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Ancak 36 yaşındaki tecrübeli golcü, son karşılaşmalardaki performansıyla eski günlerini mumla arıyor. Burak Yılmaz, Hollanda ekibinde son 7 resmi maçında ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

HOLLANDA'DA BURAK YILMAZ KRİZİ

Gol yollarında son karşılaşmalarda performansıyla tartışılan isim olan Burak Yılmaz için çatlak sesler yükselmeye başladı. 36 yaşındaki tecrübeli golcü, Hollanda basınında eleştirilerin hedefi oldu.