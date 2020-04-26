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Spor

Hollanda da ligler sonlandırıldı! Oğuzhan Özyakup'un durumu netlik kazandı!

Devre arası sürpriz bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılarak Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup, Hollanda'da tüm spor faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Feyenoord ile sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun FIFA ve UEFA'nın vize vermesi halinde İstanbul'a dönerek takımla antrenmanlara katılacağı öğrenildi.

26 Nisan 2020 Pazar 23:53 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 23:53
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Beşiktaş'ta fazla süre alamadığı için devre arası transfer döneminde kiralık olarak Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup, Hollanda'da spor faaliyetlerinin durdurulmasıyla büyük bir şanssızlık yaşadı. Milliyet'te yer alan habere göre adeta ortada kalan milli futbolcu FIFA ve UEFA'dan gelecek talimatlara göre hareket edecek. Beşiktaş'ın da devreye girerek oyuncusunu İstanbul'da gerçekleştireceği antrenmanlara dahil etme çabasında olduğu ifade edildi.

EVİNDE ANTRENMANLARA DEVAM EDİYOR

Bu arada siyah-beyazlı kulübün Oğuzhan'la görüşüp maaşında indirim isteyeceği de bildiriliyor. Deneyimli oyuncu Feyenoord'a giderken 600 bin Euro karşılığında anlaşmıştı ancak Hollanda temsilcisinin şu ana kadar yalnızca 200 bin Euro ödediği, kalan kısmın ise Beşiktaş'a kalabileceği öğrenildi. Yıldız oyuncu ise karantina günlerinde formunu korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Oğuzhan, evinde antrenman yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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