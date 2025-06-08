Hollanda deplasmanda hata yapmadı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu mücadelesinde Finlandiya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Hollanda 2-0 kazandı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Memphis Depay ve 23. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.

Gruptaki ilk maçına çıkan Hollanda, 3 puanla başladı. Finlandiya ise 3. maçında ilk yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.

Hollanda, 10 Haziran'da oynayacağı bir sonraki maçında Malta'yı ağırlayacak. Finlandiye ise aynı gün Polonya'yı konuk edecek.