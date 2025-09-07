İSTANBUL 27°C / 19°C
Spor

Hollanda deplasmanda hata yapmadı

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu 5. hafta maçında Hollanda, Litvanya'ya konuk oldu. Darius ve Girenas Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan gülen taraf 3-2 galip gelen Hollanda oldu.

HABER MERKEZİ7 Eylül 2025 Pazar 22:21 - Güncelleme:
Hollanda deplasmanda hata yapmadı
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu 5. hafta maçında Hollanda, Litvanya'ya konuk oldu.

Darius ve Girenas Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan gülen taraf 3-2 galip gelen Hollanda oldu.

Hollanda'nın gollerini 11. ve 63. dakikalarda Memphis Depay ve 33. dakikada Quinten Timber kaydetti.

İlk yarıda 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen skoru eşitleyen Litvanya'nın gollerini ise 36. dakikada Gvidas Gineitis ve Edvinas Girdvainis kaydetti.

Hollanda'nın yıldız oyuncusu Memphis Depay, bu attığı gollerle birlikte 52. golüne ulaştı ve Hollanda Milli Takım tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu.

Bu sonuçla birlikte Litvanya 3 puanda kalırken, Hollanda ise puanını 10'a yükseltti.

