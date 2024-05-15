Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin için yeni bir olasılık belirdi.

Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giderek Nuri Şahin'le görüşme gerçekleştirmişti.

Beşiktaş'ın adayları arasında yer alan Nuri Şahin için bir ihtimal daha doğdu.

Hollanda basınında yer alan habere göre Nuri Şahin, Feyenoord'un gündeminde.

Arne Slot'un yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren Feyenoord'un adaylarından birinin de Nur Şahin olduğu vurgulandı.

Haber detayında Feyenoord'un Nuri Şahin'le ilgili haftalardır bilgi topladığı ancak kulübün imza için bir acelesinin olmadığı aktarıldı.

Rotterdam ekibinin teknik direktör konusunda temkinli davrandığı belirtilen haberde, Borussia Dortmund'un Nuri Şahin'in ayrılığına izin verip vermeyeceğinin de belirsiz olduğu kaydedildi.

Nuri Şahin futbolculuk döneminde 2007-08 sezonunda kiralık olarak Feyenoord forması giymişti.