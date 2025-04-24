Hollanda devinin transfer listesine girdi! Romulo için sürpriz iddia

Göztepe forması giyen Romulo için önemli bir transfer iddiası gündeme geldi.

AYRILIK İÇİN ANLAŞMA

Hollanda'dan Voetbal Primeur'da yer alan habere göre, Ajax'ta Brian Brobbey sezon sonunda takımdan ayrılacak. 23 yaşındaki futbolcu ve Ajax'ın ayrılık konusunda anlaşmaya vardığı yazıldı.

AJAX'IN LİSTESİ

Ajax'ın bu doğrultuda yaz transfer döneminde santrfor takviyesi yapmasının beklendiği kaydedildi ve Hollanda devi için 10 isimlik bir liste oluşturuldu.

ROMULO DA LİSTEDE

Ajax için oluşturulan 10 kişilik transfer listesinde Göztepe forması giyen Romulo da yer aldı. Hollanda'dan Feyenoord'un da 23 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz ara transfer döneminde transfer etmek istediği hatırlatıldı. Feyenoord'un Romulo'yu hala takip ettiği ve Brezilyalı futbolcunun Ajax için de ideal bir futbolcu olduğu ifade edildi.

LİSTEDE TANIDIK İSİMLER

Öte yandan Ajax'ın transfer listesindeki diğer isimler arasında Anderlecht forması giyen Kasper Dolberg ve Southampton'dan Paul Onuachu'nun da yer alması dikkat çekti.