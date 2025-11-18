İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Hollanda, Dünya Kupası'na adını yazdırdı

Litvanya'yı 4-0 mağlup eden Hollanda, G Grubu'nu 20 puanla lider tamamlayarak 2026 Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı elde etti.

18 Kasım 2025 Salı 00:57
Hollanda, Dünya Kupası'na adını yazdırdı
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında Hollanda, Litvanya'yı konuk etti.

Johan Cruijff Arena'daki mücadeleyi Hollanda, 4-0'lık skorla kazandı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri, 16. dakikasında Tijjani Reijnders, 58. dakikada penaltıdan Cody Gakpo, 60. dakikada Xavi Simons ve 62. dakikada Donyell Malen kaydetti.

Bu sonucun ardından Hollanda, grubunu 20 puanla lider tamamladı ve Dünya Kupası'na direkt gitmeye hak kazandı. Litvanya ise grubu 3 puanla son sırada bitirerek turnuvaya veda etti.

