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Spor

Hollanda efsanesi Johan Neeskens hayatını kaybetti!

Bir dönem Galatasaray'da antrenörlük yapan Hollanda efsanesi Johan Neeskens hayatını kaybetti.

7 Ekim 2024 Pazartesi 18:25 - Güncelleme:
Hollanda efsanesi Johan Neeskens hayatını kaybetti!
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Hollanda futbolunun efsanelerinden Johan Neeskens, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Neeskens, 2009/10 sezonunda Frank Rijkaard'ın Galatasaray'da yardımcısı olarak da görev yapmıştı.

NEESKENS KİMDİR?

Heemstede doğumlu Hollandalı teknik adam, ülkesinin RCH takımıyla 17 yaşında profesyonel futbolcu oldu. İki sezon sonra Ajaxa transfer olan Neeskens, burada kariyer patlamasını gerçekleştirdi ve 4 sezonda 124 maça çıkıp 33 gol attı.

Dönemin orta saha yıldızı olması, Neeskense 1974'te Barcelona kapısını açtı. İspanyol ekibiyle 5 sezonda 140 maça çıktı, 35 gol atarken takım arkadaşı ve vatandaşı Johan Cruyff'a yapılan gönderme ile Johan Segon (İkinci Johan) lakabını aldı.

1979'da New York Cosmos takımına gitti, beş sezon ABD'de kaldıktan sonra Avrupa'ya döndü ve 40 yaşına kadar çeşitli kulüplerde forma giyip futbolu bıraktı.

  • Johan Neeskens
  • Hollanda efsanesi
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