Fenerbahçe'de yaşadığı diz sakatlığı yüzünden sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'ye ülkesinden talip çıktı..

BOSCAGLI AYRILABİLİR

Hollanda'da Ajax'la şampiyonluk mücadelesi veren PSV'de takımın yıldız isimlerinden Olivier Boscagli'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Henüz kontratını yenilemeyen 27 yaşındaki stoper takımdan ayrılabilir.

OOSTERWOLDE, ADAYLAR ARASINDA

Hollanda basınından Voetbalprimeur'da yer alan habere göre Jayden Ossterwolde, PSV'den ayrılması beklenen Olivier Boscagli'nin yerine transfer edilecek alternatif isimlerden biri olarak gösterildi.

"PLANIM BUYDU..."

Öte yandan haberde, Hollandalı oyuncunun ESPN'e verdiği röportajda, "Sakatlandığınızda her şey bir süre duruyor. Planım bu sezon hemen işe koyulup Fenerbahçe'den ayrılmaktı." ifadesi de hatırlatıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye 2022/23 sezonunun ara transfer döneminde katılan Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli takımda 62 maça çıkarken 2 gol kaydetti. 23 yaşındaki yıldız savunmacı bu sezon Fenerbahçe'de 14 maçta görev aldı.

AMELİYAT OLDU

Bilindiği üzere Jayden Oosterwolde, ligin 9. haftasında Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve ön çapraz bağlarından ameliyat olmuştu.

6 MİLYON EUROYA GELDİ

Sol bek dışında stoper ve orta saha sol mevkilerinde görev yapabilen Hollandalı futbolcu, 30 Ocak 2023 tarihinde Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Oosterwolde'nin Sarı-Lacivertli takım ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor.