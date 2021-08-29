İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2021 Pazar / 21 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3443
  • EURO
    9,8913
  • ALTIN
    487.616
  • BIST100
    1458.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hollanda Eredivisie'de Görkem Sağlam fırtınası
Spor

Hollanda Eredivisie'de Görkem Sağlam fırtınası

Hollanda Eredivisie'den geçen haftanın en iyi 11'ine seçilen Willem'in 10 numarası Görkem Sağlam, Zwolle maçında da takımını sırtladı.

DHA29 Ağustos 2021 Pazar 11:23 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 11:23
ABONE OL

Hollanda Eredivisie'nin 3'üncü haftasında Willem, PEC Zwolle'yi Türk futbolcu Görkem Sağlam'ın 53'üncü dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Geçen hafta Willem'in Vitesse'yi 3-0 yendiği maçta Görkem Sağlam, karşılaşmada ilk 2 golün asistini yaparak, genç golcü Ali Akman'la beraber haftanın en iyi 11'ine seçilmişti.

Ligin 3'üncü haftasında ise Willem'in kendi evinde PEC Zwolle ile oynadığı maçta mücadeleye ilk 11 başlayan Görkem, attığı golle takımını galibiyete taşıdı.

72 dakika sahada kalan 23 yaşındaki orta saha, ilk 3 haftada göstermiş olduğu 1 gol, 2 asistlik performansıyla takımının en çok gol katkısı veren oyuncusu konumunda bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.