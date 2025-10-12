İSTANBUL 17°C / 12°C
Spor

Hollanda evinde 4 golle galip geldi

Hollanda, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. haftasında karşılaştığı Finlandiya'yı 4-0 mağlup ederek 16 puanla liderliğini sürdürdü.

12 Ekim 2025 Pazar 22:17
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. hafta maçında Hollanda, Finlandiya'yı konuk etti.

Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-0 kazandı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Donyell Malen, 17. dakikada Virgil van Dijk, 38. dakikada penaltıdan Memphis Depay ve 84. dakikada Cody Gakpo kaydetti.

Bu maçın ardından Hollanda, 16 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Finlandiya ise 10 puanda kaldı.

Hollanda bir sonraki maçını Polonya ile deplasmanda, Finlandiya ise Malta ile sahasında oynayacak.

DEPAY TARİHE GEÇTİ

İlk yarısı 3-0 biten maçta Hollandalı futbolcu Memphis Depay ilk 11'de başladı. Yıldız futbolcu, 8. dakikada ve 17. dakikada atılan gollerde pası veren futbolcu oldu. Ayrıca Depay, 38. dakikada ise penaltıdan fileleri sarstı

Hollandalı futbolcu Memphis Depay, milli takım kariyerinde yaptığı 35. asistle ülkesinin tarihinde en fazla asist yapan oyuncu oldu.

Ayrıca Depay, attığı 54 golle Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu unvanını da elinde bulunduruyor.

