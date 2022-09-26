Hollanda evinde Belçika'yı tek golle geçti

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup mücadelesinde Hollanda, sahasında Belçika'yı ağırladı.

Karşılaşmayı Hollanda 1-0 kazanarak grubu lider tamamladı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken dakikalar 73'ü gösterdiğinde Gakpo'nun asistinde Van Dijk, Hollanda'ya galibiyeti getiren isim oldu.

Belçika'da teknik direktör Roberto Martinez'in cezası nedeniyle takımın başında sahaya Thierry Henry çıktı.

Fenerbahçeli Michy Batshuayi, ilk 11'de başladığı maçta 45 dakika görev yaptı.

Bu sonuçla Danimarka 16 puana yükseldi ve grubu lider tamamladı. Belçika ise 10 puanla 2. sırada grup maçlarını tamamladı.