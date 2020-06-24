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Spor

Hollanda futbola seyirciyle geri dönecek

Hollanda'da stadyumlar, yeniden taraftarlara açılacak. Stadyum kapılarının açılması durumunda, tribünlerin 3'te 1 kapasitesine seyirci alınacak.

24 Haziran 2020 Çarşamba 23:27 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 23:27
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Hollanda'da stadyumlar, yeniden taraftarlara açılacak. Hollanda Eredivisie'deki takımlar, stadyum kapılarını yeniden taraftarlarına açmak için çalışmalar yapıyor.

Stadyum kapılarının açılması durumunda, tribünlerin 3'te 1 kapasitelik kısmı seyircilere açılacak.

Hollanda'da liglerin yeniden devamı için alınan karara göre, futbol 11 Eylül'de geri dönecek. Aynı zamanda Hollanda Milli Takımı da 4 ve 7 Eylül'de Uluslar Ligi maçlarına çıkacak.

Portakallar'ın bu maçlardaki rakipleri, Polonya ve İtalya olacak. Hollanda Futbol Federasyonu, bu maçlarla birlikte stadyumlara yeniden taraftar alınmasını planlıyor.

AHaber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

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