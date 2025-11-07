UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 deviren G.Saray, Hollanda medyasında manşetleri altüst etti. Victor Osimhen'in hat-trick performansı gündeme damga vurdu. İşte atılan o manşetler: DE TELEGRAAF: " Osimhen'li Galatasaray, Amsterdam devini bataklığa biraz daha itti." , ESPN: "Osimhen, Ajax'ı bitirdi. Amsterdamlılar yine karanlık bir gece yaşadı." , RTL: "Osimhen, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir hayal kırıklığına uğrattı.", VOETBAL PRİMEUR: "Ajax, Osimhen'in üç golüyle Galatasaray karşısında ağır bir mağlubiyet aldı.", Sport Nieuws: "Ajax, G.Saray karşısında yaşadığı dramın ardından Şampiyonlar Ligi'nde rezil oldu.", NU: "Bu yenilgi acı verici." NOS: "Galatasaray, Amsterdam'da uzun zamandır görülmemiş bir kalite sergiledi."

OSİMHEN ÜÇLEME YAPTI

Galatasaray'ın bu performansı, grup atmosferinde dengeleri değiştirirken Avrupa basını "Bu takımın tavanı çok daha yüksek" yorumlarında birleşti. BİLD: "Yıldızlar topluluğu kazanmasını bildi.", LIGÜ BLAT: "Ajax'ı Osimhen yıktı.", AD: "Çift markajı bile umursamayan forvet.", SO FOOT: "Bay Osimhen", L'Equipe: Galatasaray Victor Osimhen'in üç golüyle Ajax'ı domine etti", AS: "Nijeryalı oyuncunun üç golü Ajax'ı yerle bir etti." MARCA: "Osimhen, Ajax'ı 0 puanda bıraktı.", TUTTOSPORT: "Osimhen üçleme yaptı." CALCİO NAPOLİ24: "Osimhen üç gol atarak Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı oldu.", BBC: "Victor Osimhen 3 gol atarak Ajax'ın yenilgi serisini sürdürmesini sağladı." Kicker: "Osimhen'in üç golü Ajax'ı tek başına yıktı."