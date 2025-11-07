İSTANBUL 20°C / 13°C
7 Kasım 2025 Cuma
  Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor! ''Osimhen, Ajax'ı bitirdi''
Spor

Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor! ''Osimhen, Ajax'ı bitirdi''

Galatasaray'ın Ajax galibiyeti Hollanda basınında büyük ses getirdi. Ajax eleştirilerin hedefi olurken, 'Osimhen, Ajax'ı bitirdi. Amsterdamlılar yine karanlık bir gece yaşadı.' ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

7 Kasım 2025 Cuma 09:30
Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor! ''Osimhen, Ajax'ı bitirdi''
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 deviren G.Saray, Hollanda medyasında manşetleri altüst etti. Victor Osimhen'in hat-trick performansı gündeme damga vurdu. İşte atılan o manşetler: DE TELEGRAAF: " Osimhen'li Galatasaray, Amsterdam devini bataklığa biraz daha itti." , ESPN: "Osimhen, Ajax'ı bitirdi. Amsterdamlılar yine karanlık bir gece yaşadı." , RTL: "Osimhen, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir hayal kırıklığına uğrattı.", VOETBAL PRİMEUR: "Ajax, Osimhen'in üç golüyle Galatasaray karşısında ağır bir mağlubiyet aldı.", Sport Nieuws: "Ajax, G.Saray karşısında yaşadığı dramın ardından Şampiyonlar Ligi'nde rezil oldu.", NU: "Bu yenilgi acı verici." NOS: "Galatasaray, Amsterdam'da uzun zamandır görülmemiş bir kalite sergiledi."

OSİMHEN ÜÇLEME YAPTI

Galatasaray'ın bu performansı, grup atmosferinde dengeleri değiştirirken Avrupa basını "Bu takımın tavanı çok daha yüksek" yorumlarında birleşti. BİLD: "Yıldızlar topluluğu kazanmasını bildi.", LIGÜ BLAT: "Ajax'ı Osimhen yıktı.", AD: "Çift markajı bile umursamayan forvet.", SO FOOT: "Bay Osimhen", L'Equipe: Galatasaray Victor Osimhen'in üç golüyle Ajax'ı domine etti", AS: "Nijeryalı oyuncunun üç golü Ajax'ı yerle bir etti." MARCA: "Osimhen, Ajax'ı 0 puanda bıraktı.", TUTTOSPORT: "Osimhen üçleme yaptı." CALCİO NAPOLİ24: "Osimhen üç gol atarak Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı oldu.", BBC: "Victor Osimhen 3 gol atarak Ajax'ın yenilgi serisini sürdürmesini sağladı." Kicker: "Osimhen'in üç golü Ajax'ı tek başına yıktı."

