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Spor

Hollanda, Galler'i son dakika golüyle devirdi

Hollanda, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta evinde konuk ettiği Galler'i 3-2 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.

15 Haziran 2022 Çarşamba 00:47 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Hollanda, Galler'i konuk etti.

De Kuip'te oynanan karşılaşmayı Hollanda son dakika golüyle 3-2 kazanmayı başardı.

Maçın 17. dakikasında Lang ve 23. dakikasında Gakpo'nun golleriyle farkı ikiye çıkaran Hollanda'ya Galler'in yanıtı 26'da Johnson'la oldu ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da kazanmak için büyük direnç gösterdi ve maçın son dakikaları büyük heyecan içinde geçti. 90+2'de Gareth Bale maça eşitliği getiren golü atarken 90+3'te ise sahneye çıkan Depay, Hollanda'ya galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonuçla Hollanda, 10 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Galler ise 4. maçında 1 puanla sonuncu sırada yer aldı.

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