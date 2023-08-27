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Spor

Hollanda Grand Prix'inde zafer Max Verstappen'in

Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen Hollanda Grand Prix'sinde rahat bir galibiyet aldı.

27 Ağustos 2023 Pazar 18:43 - Güncelleme:
Hollanda Grand Prix'inde zafer Max Verstappen'in
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Formula 1'de olaylı geçen yarışta Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kendi evindeki Grand Prix'de rahat bir galibiyet aldı. Formula 1'de takvimin 14. yarışı olan Hollanda Grand Prix'inde kazanan Red Bull'un iki kez dünya şampiyonu Max Verstappen oldu.

Hollandalı sürücü pole pozisyonundan başladığı yarışta hata yapmadı ve bu sezonun 11. yarışını kazandı.

Aston Martin'in deneyimli sürücüsü Fernando Alonso 2. sırayı alırken, Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez podyumun son basamağında kendine yer buldu.

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