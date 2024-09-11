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Spor

Hollanda ile Almanya yenişemedi!

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Hollanda ile Almanya 2-2 berabere kaldı. İki takımında gruptaki puanı 4'e yükseldi.

11 Eylül 2024 Çarşamba 01:08 - Güncelleme:
Hollanda ile Almanya yenişemedi!
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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda ile Julian Nagelsmann'ın Almanya 2-2 berabere kaldı.

Johan Cruyff Arena'da oynanan maçta ev sahibi Hollanda'nın gollerini 2. dakikada Tijani Reijnders ve 50. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.

Bu sonuçla birlikte iki takım da puanlarını 4'e yükseltirken, averajı daha yüksek olan Almanya liderliği bırakmadı.

Grubun bir sonraki maç haftasında Hollanda deplasmanda Macaristan ile karşılaşırken, Almanya deplasmanda Bosna-Hersek'e konuk olacak.

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