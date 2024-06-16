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Spor

Hollanda ilk maçta avantajı kaptı! Galibiyeti Weghorst getirdi

EURO 2024 D Grubu'nda Hollanda ile Polonya karşı karşıya geldi. Portakallar mücadeleden 2-1 galip ayrılarak, 3 puanı kaptı.

16 Haziran 2024 Pazar 17:55 - Güncelleme:
Hollanda ilk maçta avantajı kaptı! Galibiyeti Weghorst getirdi
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Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında Polonya ile Hollanda karşı karşı karşıya geldi. Hamburg'ta oynanan maçı Hollanda 2-1'lik skorla kazandı.

Polonya, 16. dakikada öne geçti. Bu dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Adam Buksa, iyi bir kafa vuruşu yaparak takımı öne geçirdi. Polonya, sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Buksa'nın attığı golle Hollanda karşısında öne geçti.

HOLLANDA 29'DA CEVAP VERDİ

Hollanda, Polonya'ya 29. dakikada cevap verdi. Polonya'nın golünden sonra rakip kalede baskı kuran Hollanda 29'da Cody Gakpo ile skoru eşitledi. Gakpo'nun yaydan şutunda savunmaya da çarpan top kaleciyi yanılttı ve ağlara gitti.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 ile gitti.

İkinci yarıda iki takım da rakip kalede etkili oldu ancak uzun süre gol sesi çıkmadı.

WEGHORST OYUNDA VE GOL!

Hollanda'da Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst, 81'de Memphis Depay'ın yerine oyuna dahil oldu. Weghorst, 83'te ilk kez topla buluşurken, bu buluşmada topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Hollanda EURO2024'teki ilk maçında Polonya'yı 2-1 mağlup etti.

Polonya'da Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Szymanski, 45'te oyundan çıktı ve yerini Jakub Moder'e bıraktı. Polonya'da golü atan Adam Buksa ise 90 dakika sahada kaldı. Polonya'da sakatlığı bulunan Robert Lewandowski, mücadelede süre almadı.

Bu sonucun ardından Hollanda, gruba 3 puanla başladı. Polonya ilk maçta puan alamadı.

Hollanda, gruptaki bir sonraki maçında 21 Haziran Cuma günü Fransa ile kozlarını paylaşacak. Polonya, aynı tarihte Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

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