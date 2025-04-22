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Spor

Hollanda Kupası'nda şampiyon Go Ahead Eagles oldu

Hollanda KNVB Kupası finalinde Go Ahead Eagles normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında AZ Alkmaar'ı 4-2 yendi ve şampiyonluğa ulaştı. Deventer temsilcisi böylece Hollanda Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

Haber Merkezi22 Nisan 2025 Salı 01:43 - Güncelleme:
Hollanda Kupası'nda şampiyon Go Ahead Eagles oldu
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Hollanda KNVB Kupası finalinde Go Ahead Eagles ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi.

De Kuip'te oynanan mücadelenin normal süresi, 54. dakikada Troy Parrot ve 90+9. dakikada Mats Deijl'ın karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın uzatma bölümünde gol sesi çıkmayınca kazananı penaltılar belirledi.

Seri penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Go Ahead Eagles, kupayı kazanan taraf oldu.

Deventer temsilcisi böylece Hollanda Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götürdü. AZ ise kupayı beşinci kez kazanma fırsatını kullanamadı.

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