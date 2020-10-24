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Spor

Hollanda Ligi'nde tarihi rekor: VVV-Venlo 0-13 Ajax

Hollanda Eredivisie Ligi'nin 6. haftasında Ajax, VVV-Venlo'yu 13-0 mağlup etti. Ajax bu sonuçla bir Eredivisie maçında en fazla gol atan takım oldu.

AA24 Ekim 2020 Cumartesi 20:19 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 20:32
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VVV-Venlo'nun, De Koel Stadı'nda Ajax'ı ağırladığı karşılaşma, Hollanda ligi tarihine geçti. Konuk ekip, ilk yarısını 4-0 önde bitirdiği mücadelenin ikinci devresinde 9 gol daha kaydetti.

Ajax'ta Traore 5, Ekkelenkamp ve Huntelaar 2'şer, Tadic, Antony, Blind ve Martinez ise birer gol attı. VVV-Venlo'nun savunma oyuncusu Kum, 52. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Ajax, kendisine ait iki rekoru geliştirdi. Bir Eredivisie maçında en fazla gol atan takım olan Ajax, lig tarihinin en farklı galibiyetini de elde etti.

Ajax'ın Vitesse'i 12-1 yendiği 1971-72 sezonundan bu yana iki rekor da kırılamıyordu.

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